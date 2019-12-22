مصطفى بكري : الإفراج عن الفريق سامى عنان

قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى إنه تم الإفراج عن الفريق سامى عنان ، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق. وكتب بكرى، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الإفراج عن الفريق سامى عنان وهو الآن متواجد في منزله". وأضاف: "لقد اتصلت…

قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى إنه تم الإفراج عن الفريق سامى عنان ، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.

وكتب بكرى، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الإفراج عن الفريق سامى عنان وهو الآن متواجد في منزله”.

وأضاف: “لقد اتصلت بنجله د. سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن”. الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019 لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق قد تم استدعاؤه للتحقيق في “مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”- بحسب بيان للمتحدث العسكري في يناير من العام الماضي.

وأوضح في البيان أن عنان أعلن الترشح لرئاسة الجمهورية “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”.

وأكد أن الذي أعلن فيه عنان عزمه الترشح “تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب”.

واتهمه بتزوير المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة.

وأكد أن ذلك الأمر أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

واعتبر أن عنان “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”.

كما حظر المدعي العام العسكري المصري حينها النشر في التحقيقات الجارية في القضية ضد عنان.

فيما قالت حملة عنان بعدها إنه قد تم اعتقاله بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.