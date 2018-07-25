مصطفى بكرى يطالب بتنمية الصعيد وزيادة الضريبة على الأغنياء

ياسمين فواز طالب النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تنمية الصعيد الذى بلغت نسبة الفقر فيه اكثر من 58%. وقال بكرى أثناء كلمته للرد على بيان الحكومة: يجب النظر الى مشاكل ابناء الصعيد بجدية، مطالبا بحماية الفقراء…

ياسمين فواز

طالب النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تنمية الصعيد الذى بلغت نسبة الفقر فيه اكثر من 58%.

وقال بكرى أثناء كلمته للرد على بيان الحكومة: يجب النظر الى مشاكل ابناء الصعيد بجدية، مطالبا بحماية الفقراء والطبقه الوسطى من الانهيار لأنها تأثرت بشدة من الاصلاحات الاقتصادية.

واكد بكرى ضرورة وفاء الحكومة بوعودها فى تعيين شباب النيابه الادارية والشهر العقارى والمحاكم وحملة الماجستير والدكتور، داعيا إياها بإطلاق الاجازات وإزالة المعوقات أمام العاملين بالخارج، مشددا على ضرورة نظرها الى مبادرة رجل الصناعه محمد فريد خميس بزيادة الضريبة التصاعدية على الأغنياء الى 30% وحماية الفقراء.