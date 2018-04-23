مصطفى النحاس رئيسا لمجلس إدارة العربية المتحدة للشحن

رجب عزالدين:أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن تعيين المهندس مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.وقالت العربية للشحن فى بيان للبورصة المصرية، إن القابضة للنقل البحرى قبلت الاستقالة المقدمة من اللواء بحري/ فتحي طه محمد عطيه

رجب عزالدين:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن تعيين المهندس مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

وقالت العربية للشحن فى بيان للبورصة المصرية، إن القابضة للنقل البحرى قبلت الاستقالة المقدمة من اللواء بحري/ فتحي طه محمد عطيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعينت مكانه المهندس مصطفي عبد الفتاح مصطفي النحاس اعتبارا من 22 أبريل لمدة تنتهى بانتهاء بانتهاء المدة الحالية.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 13.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، مقارنة بخسائر بلغت 12.82 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016-2017.

واعتمد مجلس الإدارة فى يناير الماضى مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بعجز قدره 13.44 مليون جنيه.

واعتمدت عمومية الشركة فى مارس الماضى الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي المقبل، بنحو استثمارات قدرها 27.9 مليون جنيه على أن يتم التمويل ذاتيا.