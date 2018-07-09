مصطفى الفقي: القرارات الاقتصادية صعبة لكنها ضرورية

متابعاتقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا قرارات صعبة ولكنها ضرورية، مؤكدا أن مصر تسير في الطريق الصحيح.جاء في المحاضرة، التي ألقاها، مساء الإثنين، في المركز الثقافي المصري في لندن، عن "المرحلة الثقافية الجديدة لمصر ودور مكتبة

متابعات

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا قرارات صعبة ولكنها ضرورية، مؤكدا أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

جاء في المحاضرة، التي ألقاها، مساء الإثنين، في المركز الثقافي المصري في لندن، عن “المرحلة الثقافية الجديدة لمصر ودور مكتبة الإسكندرية”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

و قال الفقي إن الشعب المصري كان مدللا على مدى ثمانية عقود بسبب سياسات الدعم المتبعة، وحان الوقت أن نتخذ قرارات اقتصادية صعبة؛ لأنه ليس من المقبول على مصر أن تستمر في الإعتماد على القروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وأضاف أنه خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تركيز القيادة السياسية على المشاريع الكبرى مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن الفترة الثانية سيركز الرئيس على بناء الإنسان المصري وكل الأمور المعلقة بالأسرة المصرية من تعليم وصحة.

وأكد الفقي أن الشعب يعلم جيدا أن ما يمر به حاليا من ظروف اقتصادية صعبة ليست بسبب الفساد كما كان الحال سابقا، لكنه الثمن الذي يجب تسديده في إطار سياسة الإصلاح الإقتصادي، وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، قائلًا: “إذا كنتم تعرفون مصر ستعرفون أنها ستتخطى هذه المرحلة، فمصر قوية”.

وأكد أن علاقات مصر مع معظم دول العالم علاقات جيدة حاليا، مشددا على أن مصر لها سياستها الخارجية المستقلة.

حضر اللقاء القنصل العام السفير الدكتور علاء يوسف وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية والبريطانيين المهتمين بالشأن المصري.