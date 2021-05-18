سيـــاســة

مصطفى الفقي: السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة لتسوية الوضع في غزة

أثناء استقبال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي لسفير أمريكا جوناثان كوهين بزيارته الثانية للمكتبة.
مها يونس 10:35 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 10:35 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، جوناثان كوهين السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عدد من الزيارات التي أجراها بالإسكندرية.

الفقي وسفير أمريكا بمكتبة الإسكندرية


وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستقبال السفير جوناثان كوهين في زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع المصري، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب المصري.

اقرأ أيضا  السيسي يصل إلى مقر إفيمير للمشاركة في مؤتمر باريس (صور)


ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية الوضع الحالي في غزة.


وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للمؤسسات الثقافية، وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تستمر في فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.

اقرأ أيضا  أزمة سد النهضة.. خبير دولي: من المهم التوصل لاتفاقية تعمل على الإدارة العادلة لمصادر المياه


من جانبه، أكد السفير جوناثان كوهين على حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة في المستقبل القريب، خاصة في المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية.


وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير جوناثان كوهين والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج “متحف الآثار”.

اقرأ أيضا  شكري والحريري يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

القصف الإسرائيلي يطول منازل جنوب قطاع غزة

محمد مجدي 10:41 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

عبر 14 لغة.. شيخ الأزهر يدين الإرهاب الصهيوني ويدعو بالثبات للشعب الفلسطيني

المال - خاص 10:31 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

أزمة سد النهضة.. خبير دولي: من المهم التوصل لاتفاقية تعمل على الإدارة العادلة لمصادر المياه

المال - خاص 9:29 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

خبير دولي: يجب إدارة سد النهضة بشكل تعاوني على أساس إقليمي

المال - خاص 9:19 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

خبير دولي: يجب توصل دول حوض النيل الثلاث لاتفاق بشأن تنظيم عمل سد النهضة قبل الملء الثاني

المال - خاص 9:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

وكيل إسكان البرلمان : مبادرة الرئيس لإعمار غزة بـ500 مليون دولار إنسانية وعظيمة

ياسمين فواز 8:22 م, الثلاثاء, 18 مايو 21