مصطفى الفقى: مصر مؤهلة لتقود الإسلام الوسطى فى العالم كله

هبة حامد

وقع الدكتور إسماعيل سراج الدين، وثيقة تسليم إدارة مكتبة الإسكندرية، للدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة الجديد، وذلك بحضور الدكتور عادل البلتاجي، رئيس لجنة التنفيذ لمجلس أمناء المكتبة، ليبدأ “الفقى” مهام عمله فى الإدارة.

وقال الفقى فى تصريحات صحفية، إن مصر مؤهلة لأن تقود نشر الإسلام الوسطى المعتدل فى العالم أجمع، مؤكدًا أنها الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب من سيناء وحتى الحدود الليبية.

وأشار إلى ضرورة تطوير أساليب مواجهة الإرهاب خاصة فى ظل تطوير أساليبهم، قائلًا: “مصر فى معركة شرسة تحارب عدوا لا تراه ولكنها ترى جرائمه الإرهابية الخسيسة”.

وأكد على الاستمرار فى تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى تبنى مشاريع للشباب من أجل تصحيح المفاهيم، وتنظيم مسابقات فيما بينهم ومختلف الأنشطة، مشيرًا إلى السعى لإيصال خدمات المكتبة لجميع انحاء العالم.

وأضاف، خلال مراسم التسليم: “ليس هناك وقت للخطب والكلمات بل وقت العمل، انا لست طالبًا للمناصب، وستظل مكتبة الإسكندرية منارة فى كل مكان، وأغلى سلعة تصدرها مصر هى الثقافة، فهى المتغير المستقل فى حركة المجتمعات الدولية، ودائمًا تذكر مصر بتراثها وتاريخها الثقافى.

وأضاف أنه سيكمل ما بناه “سراج الدين”، مؤكدًا أنه

سيسعى للوصول بخدمات المكتبة إلى جميع المواطنين.

وأشار إلى أن البعض يتهم المكتبة بأنها للنخبة فقط ولن تصل إلى الشعب ولكنها دائما كانت حريصة على تمثيل الهوية المصرية.

وقرر مجلس الأمناء مكتبة الإسكندرية، ضم الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق والمؤسس للمكتبة الجديدة، عضوًا فى المجلس، وذلك بعد توليه الإدارة لمدة 15 سنة منذ إنشائها، وذلك وفقًا لما أعلنه رئيس لجنة التنفيذ للمجلس.

وقال سراج الدين إن تعاقب المديرين هو جزء من بناء المؤسسات، مؤكدًا على الإنجاز الحقيقى هو بناء مشاريع تبقى على مدى الزمن ليست مرتبطة بالأفراد، مشيرًا إلى سعادته باختيار “الفقي” عقبًا له فى إدارة المكتبة، قائلًا: “فهو صديق ووطنى”.