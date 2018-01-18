مصطفى السيد : لا آثار جانبية لعلاج السرطان بجزيئات الذهب

المال - خاص:عقدت مؤسسة "مصر الخير" فعاليات الملتقى الثالث ليوم "العلم والابتكار" وتم توجيه الدعوة إلى العالم المصري الدكتور مصطفى السيد رائد علاج السرطان بجزيئات الذهب.وخلال الزيارة سرد "السيد" تجربته للخروج بهذا البحث العلمى إلى النور فقد تم رفض مقترح تطبيق التجارب الخاصة لعلاج السرطان بجزيئات

المال – خاص:

عقدت مؤسسة “مصر الخير” فعاليات الملتقى الثالث ليوم “العلم والابتكار” وتم توجيه الدعوة إلى العالم المصري الدكتور مصطفى السيد رائد علاج السرطان بجزيئات الذهب.

وخلال الزيارة سرد “السيد” تجربته للخروج بهذا البحث العلمى إلى النور فقد تم رفض مقترح تطبيق التجارب الخاصة لعلاج السرطان بجزيئات الذهب فى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعارضها مع القوانين الداخلية على الرغم من أهمية البحث فى القضاء على مرض العصر، والذى يعتبر ثانى سبب رئيسي للوفاة فى العالم حسب دراسات منظمة الصحة العالمية.

و أضاف قائلا : بادر الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” لدعم المشروع بمصر، وتوفير كل سبل التمويل للتجارب العلمية التى يتم إجراؤها بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث.

يذكر أن آخر النتائج التى توصل إليها الفريق البحثى لمشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية أثبت أن هذا العلاج يقضي على الخلايا السرطانية، ولا يسمح لها بالإنتشار فى باقى أجزاء الجسم.

وأشار “السيد” – فى تصريحات صحفية، على هامش فعاليات يوم العلم والابتكار – إلى أنه تم تطبيق هذا العلاج على جميع حيوانات التجارب بدءا من الفئران وحتى الأحصنة، وتم التأكد من عدم وجود أى آثار جانبية للعلاج بجزيئات الذهب النانومترية على الجسم.

وأضاف أن نتائج المشروع بالكامل تم إرسالها إلى وزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبدء فى تطبيق هذا العلاج على الإنسان، موضحا أن الفريق البحثى المصرى مستمر فى استكمال تجارب هذا العلاج، للتأكد من فعاليته بنسبة 100% .