مصطفى أمين: مجمع رخام بي سويف سينتج 3.6 مليون متر سنويا

أحمد صبرى:قال مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إن مجمع الرخام الجديد الذي سيتم افتتاحه اليوم، ستبلغ طاقته سنويا 3.6 مليون متر من الرخام، مؤكدا أنه سيتم رفع الإنتاج العام المقبل بعد افتتاح مجمعات جديدة.وأضاف فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح بعض المشروعات القومية، أن تل

أحمد صبرى:

قال مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إن مجمع الرخام الجديد الذي سيتم افتتاحه اليوم، ستبلغ طاقته سنويا 3.6 مليون متر من الرخام، مؤكدا أنه سيتم رفع الإنتاج العام المقبل بعد افتتاح مجمعات جديدة.

وأضاف فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح بعض المشروعات القومية، أن تلك المجمعات فى بنى سويف ستوفر آلاف فرص العمل منها 1800لمجمع الأسمنت 750 للرخام إضافة إلى ألفى وظيفة بشكل مباشر معظمها من محافظات شمال الصعيد.

وأكد أن مصر كانت تصدر 68% من الخام لديها من الرخام مما أضاع وأهدر جزءا كبيرا من ثروة مصر، وهو ما جعل الرئيس يوجه باستغلالها.