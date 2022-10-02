مصطفى أبو العزم العضو المنتدب: «جمعية التعاونى» تستهدف 435 مليون جنيه أقساطا العام الجاري

تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لتحقيق 435 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 وبمعدل نمو مستهدف %20.

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ«الجمعية» أن هناك العديد من التحديات التى تواجه صناعة التأمين ومنها ملف التغير المناخى وزيادة حدة المخاطر الطبيعية، بجانب انتشار الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتحول الرقمى.

وأضاف أن التحول الرقمى لم يعد اختيارا لصناعة التأمين بل أصبح مسارا إجباريا نحو المستقبل فى ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بمراحل الإصدار والتسويق الإلكترونى للوثائق.

وأوضح أن «الرقابة المالية» والاتحاد المصرى للتأمين لهما دور هام فى تشجيع القطاع للمشاركة فى الشمول المالى واستهداف حماية المشروعات الصغيرة وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة.

واعتبر أن قواعد البيانات لها دور هام فى مساعدة شركات التأمين فى تحليل نتائج التعويضات وحساب معدلات الخسائر والاكتتاب الجيد والتسعير السليم للأخطار مما يساهم فى تطور السوق

..وإلى نص الحوار

المال – خاص

المال: كيف تتعامل شركات التأمين مع التحول السريع فى المخاطر الناشئة ؟

أبو العزم : أصبحت شركات التأمين تواجه العديد من المخاطر بشكل متسارع وأبرزها مخاطر الأوبئة والمخاطر الإلكترونية ومخاطر تغير المناخ وارتفاع التكاليف الإدارية بشكل مبالغ فيه نتيجة التضخم مضافا إليه الامتثال للمعيار الدولى «IFRS 17» لذا يجب أن تكون هناك إستراتيجية محكمة تمكن القطاع من التعامل مع تلك المخاطر .

وللتعامل مع المخاطر الناشئة التى تواجهها شركات التأمين حاليا لابد أن نبدأ بتطوير واستحداث طرق عمل جديدة لدعم بيئة العمل الافتراضة بشكل أكبر وأهمها التحول الرقمى والإصدار والتسويق الإلكترونى لتلبية حاجة قطاع عريض من العملاء ودمج حلول البيانات والتكنولوجيا الجديدة.

ويعتبر من أهم المخاطر الناشئة مخاطر المسئولين والمديرين «D&O» والتى قامت شركات التأمين فى السوق المصرية بتوفير التغطية التأمينية لمخاطر قرارات المديرين من سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس والخطأ فى التقارير المالية وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح.

ويجب أن يكون تحديد أولويات الاستثمار من أبرز إستراتيجيات شركات التأمين، علاوة على تقديم ترتيب أولويات العملاء على أى شىء آخر، وذلك من خلال تطوير المنتجات ورفع مستوى الخدمات ثم يأتى التسعير للأنشطة ذات الأولوية مما يساعد على زيادة الأقساط بصورة حقيقية.

وتعتبر شركات التأمين التى ترفع من قدراتها الرقمية والبشرية هى التى لديها الإمكانية للاستثمار فى المستقبل وستنجح فى تقوية علاقاتها بعملائها وسوف تكون الأقدر على الخروج من الأزمة مقارنة بمنافسيها .

المال: ماهو دور التشريعات الرقابية فى مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة مخاطر التأمين الناشئة ؟

أبو العزم : بدأ قطاع التأمين فى مصر بالتحول الرقمى منذ أكثر من عامين عبر دعم وتكريس للجهود من الجهتين الرقابية والتنظيمية –الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين– علاوة على التفكير فى عمل قاعدة بيانات للقطاع، إضافة إلى التوسع فى جمع البيانات الخاصة عن كل نوع تأمين وعمل تحليلات تنبؤية تساعد فى تقليص المخاطر المتعلقة به من جهة وابتكار منتجات جديدة تمتص آثار مخاطره من جهة أخرى مثل تغطية القرصنة الإلكترونية.

وتساعد قواعد البيانات فى دارسة أخطار مثل الكوارث الطبيعية وعلاقتها بالتغير المناخى وتأثيره على الإنسان والزراعة، وذلك فى ظل رغبة القطاع بالتوسع فى النوع الأخير منذ فترة ليست بقليلة.

و«الرقابة المالية» لديها إستراتيجية كاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين عبر إستراتيجيتها 2022/ 2026 ويتصدرها تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر وتطوير البنية التشريعية وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات وتطوير الأسواق.

المال: ماهى الاتجاهات التكنولوجية الجديدة فى التأمين ؟

أبو العزم : يقوم قطاع التأمين حاليا بمواكبة المستجدات الكبرى خاصة فى مجال التكنولوجيا على صعيد الرقمنة من ناحية وزيادة التحوط من المخاطر التكنولوجية .

ومن ناحية أخرى، فالاتجاه الأول الخاص بالرقمنة والذى اشتمل على توسيع نطاق عمل شركات التأمين وأبرز هذه الاتجاهات التوقيع الإلكترونى لتعزيز سير العمل ومن مزاياه توفير الوقت والجهد وأمن وسلامة أفضل للبيانات وسهولة الوصول إليها كلما دعت الحاجة وكذا الذكاء الاصطناعى.

ومن أهم اتجاهات التكنولوجيا الحديثة فى قطاع التأمين خاصة تدفق البيانات بشكل كبير والذى له قدرة هائلة على ضمان ضبط معايير العمل عن بٌعد مع العملاء وبكفاءة كبيرة عن طريق التحليلات التنبؤية التى تساهم فى نجاح خطط الشركات بقوة.

المال: ماهى خطوات تحسين الابتكار فى صناعة التأمين إقليميا وعالميا؟

أبو العزم : حدث تحسن كبير فى صناعة التأمين على الصعيدين الإقليمى والعالمى من خلال الاعتماد بشكل أكبر من السابق على التكنولوجيا المحسنة رقميا بغرض تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية خاصة وأنها ليست بمعزل عن القطاعات الأخرى.

فقد بدأت الرقمنة عالميا قبل انتشار جائحة «كورونا» وتم استخدام البيانات الخاصة بالتعويضات وتحليلها لتحديد الخسارة مسبقا واستخدام ذلك فى نشاط التأمين عبر إعادة النظر فى التسعير بناء على المعلومات الواردة.

وبالتالى فقد وجد القطاع فى الأسواق الإقليمية نفسه فى مسار إجبارى نحو التحول الرقمى واستخدام الحلول التكنولوجية والمنصات الافتراضية والإصدار والتسويق الإلكترونى.

المال: فى ظل ملفات التأمين المستدام والطريق إلى «cop 27 » كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ ؟

أبو العزم : قطاع التأمين لديه القدرة على تحويل تحديات تغير المناخ التى يواجهها إلى فرص عبر تحديد تلك المخاطر ومعالجتها من محافظ الاكتتاب والاستثمار فتلعب الشركات دورا فريدا فى الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، نظرا لأنهم يوفرون الحماية من المخاطر من جهة وكمستثمرين رئيسيين يديرون 30 تريليون دولار من الأصول.

وذلك علاوة على أن شركات التأمين العالمية تواصل العمل مع العملاء والصناعة والحكومات من أجل حماية ودعم العملاء من التأثير المادى للمخاطر وتقديم المشورة لإدارة المخاطر ودعم الحلول المبتكرة للتخفيف والمرونة والتكيف مع الأخطار.

أما على صعيد شركات التأمين الإقليمية فيمكنها الاستفادة من تجارب الشركات العالمية والقيام بدعم الاقتصاد من خلال التخطيط للمستقبل مع الحكومات والصناعة والمجتمع وتوفير استثمارات طويلة الأجل، بما فى ذلك الجهود الحالية لدعم التكنولوجيا والسندات الخضراء ووضع إستراتيجية لمواجهة التغير فى المناخ من خلال البحوث والدراسات.

وذلك كله يساعد شركات التأمين على تقوية قدرة المجتمع على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستمرار فى الاستثمار فى نماذج المخاطر وتعزيز استخدامها .

ويقع على عاتق شركات التأمين عبء لكنها قادرة على حمله من خلال التخطيط الجيد لمواجهة تغير المناخ خاصة فى مجابهة الاحتباس الحرارى والحد من زيادته والعمل على مواجهة كوراث الطقس الناجمة عن الفيضانات وموجات الحر والجفاف والحرائق ومخاطر الأوبئة والأمراض المعدية عبر دراسة منتجات تأمين مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم من التأثير المادى جراء هذه المخاطر.

المال: ما أبرز المؤشرات المالية للجمعية حتى نهاية العام المالى 2021/ 2022 ؟

أبو العزم : حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 333.9 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 275.1 مليون خلال عام 2020/ 2021 وبنسبة نمو %21.

وسددت تعويضات لعملائها بقيمة 52.3 مليون بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 39.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة ارتفاع %32.

وارتفع حجم حقوق المساهمين فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنسبة %28 لتبلغ 291.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021/ 2022 مقابل 227.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وهناك %23 نموا فى محفظة استثمارات الشركة نهاية يونيو الماضى لتبلغ 708.9 مليون جنيه مقارنة مع 577.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع حجم رأس المال المدفوع إلى 60.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 54.6 مليون خلال السنة المالية 2020/ 2021 وبنسبة نمو %11.

المال: كيف نجحت الجمعية فى تحقيق هذه النتائج ؟

أبو العزم : تم تحقيق هذه النتائج فى ظل تبنى الجمعية إستراتيجة للتوسع الأفقى عبر التعاقد مع جهات ومؤسسات جديدة بهدف تنويع محفظة الأقساط وتقليل درجة الخطر وهو ما نجحت فيه الجمعية خلال الفترة الماضية، إذ لا تركز الجمعية حاليا على منتج تأمين الضمان ولكن بدأت تتوسع فى أنواع جديدة مثل التأمين متناهى الصغر.

وهناك خطة لتنويع منتجات التأمين متناهى الصغر وتحسين جودة محفظته، بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك فى ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النشاط ومؤسسات الدولة لفئة محدودى الدخل.

ولدينا إستراتجية التحول الرقمى من خلال سعى الجمعية لمزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى فى التأمين متناهى الصغر وجار الحصول على موافقة «الرقابة المالية» على تلك الرخصة، وتمت الاستعانة بخبراء متخصصين فى البنية التكنولوجية اللازمة للعمل .

المال: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى ؟

أبو العزم : تستهدف الجمعية تحقيق 435 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 وبمعدل نمو %20 عن العام المالى الماضى.