مصر 99 عالميًا فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.. و«الإمارات» الأولى عربيًا خلال فبراير

احتلت مصر خلال فبراير الماضي المركز 99 عالميًا فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي عالميًا، مسجلة 27.09 ميجابت بين 176 دولة، طبقا للبيانات الصادرة عن مؤشر قياس الإنترنت العالمي “speed test”.

وتشهد شبكة الإنترنت فى مصر ضغطا كبيرا من قبل المستخدمين، مع فرض الحكومة حظر تجوال على المواطنين لمدة أسبوعين للبقاء فى المنازل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت سنغافورة فى المركز الأول بمتوسط سرعة 203.68 ميجابت، تلتها هونج كونج بـ 169.60 ميجا، ثم موناكو الفرنسية بـ 161.02 ميجا.

يشار إلى أن متوسط سرعة الدونلود خلال فبراير 2020 عالميًا، وصل إلى 75.41 ميجابت مقابل 41.42 ميجا بت لتحميل الملفات upload

وحلت رومانيا رابعًا بمتوسط سرعة 155.28 ميجا، وكوريا الجنوبية خامسا بـ150.58 ميجا، ثم سويسرا سادسا بـ148.63 ميجا ، أعقبها فرنسا فى المركز السابع بـ 139.95 ميجا.

واحتلت أمريكا المركز الثامن بـ 137.34 ميجابت، ثم تايلاند تاسعا بـ 136.19 ميجا، وجاءت السويد عاشرا بـ134.37 ميجا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حصدت الإمارات المركز 29 بـ95.80 ميجابت، ثم إسرائيل بالمركز 35 بـ84.34 ميجا ، أعقبها قطر فى المركز 41 بـ 75.81 ميجا.

وجاءت الكويت فى المركز 45 بـ 66.34 ميجابت ، والسعودية فى المركز 50 بـ 60.56 ميجابت، أعقبها الأردن بـ 57.75 ميجابت ، وعمان فى المركز 77 بـ 34.68 ميجابت ، والبحرين فى المركز 94 بـ 27.09 ميجابت ، وإيران فى المركز 130 بـ 16.04 ميجابت ، وتذيلت القائمة تركمستان فى المركز 176 بمتوسط سرعة 1.76 ميجابت.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فى تصريحات سابقة أن المصرية للاتصالات استثمرت نحو 1.6 مليار دولار فى تحسين سرعة خدمات الأنترنت وتمت زيادة سرعة خدمة الانترنت بنحو 6 أضعاف لتسجل سرعاتها 30 ميجابايت في الثانية.