مصر يقود تحالفًا لتدبير 500 مليون جنيه لـتنمية

المال ـ خاص يقود بنك مصر تحالفًا مصرفيا لتدبير تمويل مشترك بقيمة 500 مليون جنيه لصالح شركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، بأجل زمنى 5 سنوات. قالت مصادر مصرفية مطلعة على صفقة التمويل، لـ«المال»، إن البنك الحكومى يتولى دور المرتب الرئيسى لكونسورتيوم يضم من 5 إلى 6 بنوك، لتدبير 5

المال ـ خاص

يقود بنك مصر تحالفًا مصرفيا لتدبير تمويل مشترك بقيمة 500 مليون جنيه لصالح شركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، بأجل زمنى 5 سنوات.

قالت مصادر مصرفية مطلعة على صفقة التمويل، لـ«المال»، إن البنك الحكومى يتولى دور المرتب الرئيسى لكونسورتيوم يضم من 5 إلى 6 بنوك، لتدبير 500 مليون جنيه لصالح الشركة، وأن قيمة القرض قابلة للزيادة نظراً للإقبال الملحوظ من البنوك الراغبة فى التوسع فى التمويل متناهى الصغر.

وكشفت المصادر عن تأهب تحالف البنوك لتوقيع عقود التمويل فى غضون أسابيع قليلة، بعد استيفاء جميع الإجراءات والمستندات والحصول على موافقات مجالس إدارات البنوك المشاركة.

وقالت إن «تنمية» تعد رائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ومحتمل رفع قيمة القرض المشترك، مشيرة إلى أن محفظة قروض الشركة بلغت حوالى 850 مليون جنيه.

كان عمرو أبو عش، رئيس شركة تنمية قد صرح لـ«المــال» فى وقت سابق بدخول شركته مفاوضات مع بنكين للحصول على قروض بقيمة 750 مليون جنيه، لتعزيز تواجدها فى السوق المحلية، ودعم خطة التوسع الجغرافى التى تنتهجها خلال العام الجارى.

واتجهت “تنمية” للتوسع فى الحصول على خطوط تمويلية من بنوك جديدة خلال الفترة الماضية، منها بنك قطر الوطنى الأهلى، بعد أن اقتصرت تعاملاتها لفترة طويلة مع البنك المصرى الخليجى الذى تتعاقد معه الشركة منذ بداية عملها بالسوق المحلية.