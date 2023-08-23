« مصر» يرفع رأس مال بنك القاهرة بقيمة 5 مليارات جنيه

وافق بنك مصر بتاريخ 28 فبراير الماضي على رفع رأس مال بنك القاهرة بقيمة 5 مليارات جنيه، لتبلغ قيمة المساهمة في بنك القاهرة نحو 18.99 مليار جنيه بدلًا من 13.99 مليار .



أرباح بنك مصر

بلغ إجمالي أرباح بنك مصر، حسب قوائمه المالية، قبل الضرائب 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار .



وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.