مصر يدرس تقديم دعم فنى واستشارى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى مرحلة دراسة الأدوات المناسبة تحت إشراف البنك المركزى

2200 عميل حصيلة المرحلة التمهيدية من «طلعت حرب راجع»



كتب – محمد سالم :

يعكف بنك مصر على إطلاق مبادرة لتقديم خدمات الدعم الفنى والإستشارى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» مع تنامى قاعدة عملاء القطاع وتجاوز حجم قروضهم 6 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضى.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ «المال»، إن مصرفه يدرس مجموعة من الأدوات لدعم مشروعات الـ SMEs، والعمل على تطويرها والوصول بها لمصاف الشركات المتوسطة والكبيرة، ومن بين تلك الأدوات تدشين أكاديمية للتصميمات Design Academy، وتعيين مجموعة من المهندسين والاستشاريين فى هذا المجال لمساعدة المشروعات فى صياغة تصميمات حديثة وجذابة، تمكنها من الترويج لمنتجاتها، والوصول لقاعدة عملاء أكثر اتساعاً.

وأضاف أن البنك بصدد صياغة مجموعة من البرامج التدريبية، سواء فى إدارة المشروعات، أو الإدارة المالية، وغيرهما بهدف تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم ذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات والمعاهد الدولية المهتمة بالمجال.

وبشأن النتائج الأولية لحملة «طلعت حرب راجع»، التى أطلقها البنك نهاية أبريل الماضى، وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، قال نائب رئيس البنك، إن الإقبال جيد جدا، مشيرا إلى تحقيق البنك خلال الشهر الماضى، الذى شهد المرحلة التمهيدية للحملة، أكبر زيادة فى عدد عملاء المشروعات الصغيرة بلغت نحو 2200 عميل، بإجمالى قروض 300 مليون جنيه، موضحا أن النتائج النهائية للحملة ستظهر بشكل أكثر تفصيلا بنهاية يوليو المقبل.

وبدأت الحملة عبر نشر عدد كبير من الملصقات الدعائية فى الطرقات ومحطات المترو، بالإضافة لبعض الإعلانات المطبوعة والتليفزيونية، ركزت على شعار «طلعت حرب راجع» فقط، دون توضيح هوية المعلن أو المنتج الذى يتم الترويج له، وتم تدشين المرحلة الثانية مع انطلاق الموسم الرمضانى، وتم فيها الكشف عن هوية المعلن ممثلا فى بنك مصر، وكانت رسالتها الأساسية محاربة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتدشين وتنمية المشروعات الصغيرة.