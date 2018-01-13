مصر و الدوحة تقودان مكاسب معظم البورصات العربية فى أسبوع

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر و الدوحة بينما هبط مؤشر مسقط فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.35 % لينزل5087 نقطة .وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 5.9 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الد

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر و الدوحة بينما هبط مؤشر مسقط فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.35 % لينزل5087 نقطة .

وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 5.9 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الدوحة الذى زاد بجوالى 3.7 % وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد 1.5 % وقفز سعر سهم المجموعة للرعاية الطبية 6.9 % بفضل مكاسب المؤشر لست جلسات متتالية بفضل توزيعات الأرباح السنوية المغرية المرتقبة قريبا.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.3 % ليصل إلى 15242 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار مصر للتطوير العقاري 2.9 %.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 84.0 % ليرتفع إلى 7338 نقطة بفضل صعود أسهم 11 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة في استجابة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف .

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 7.1 % ليصل إلى 6561 نقطة كما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.95 % ليسجل 4591 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.89 % ليستقر عند 3495 نقطة مع سعر سهم شركة دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 1.6 % بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.38 % ليستقر عند 1317 نقطة .