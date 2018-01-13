مصر و الدوحة تقودان مكاسب معظم البورصات العربية فى أسبوع

خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر و الدوحة بينما هبط مؤشر مسقط فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.35 % لينزل5087 نقطة .
وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 5.9 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الدوحة الذى زاد بجوالى 3.7 % وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد 1.5 % وقفز سعر سهم المجموعة للرعاية الطبية 6.9 % بفضل مكاسب المؤشر لست جلسات متتالية بفضل توزيعات الأرباح السنوية المغرية المرتقبة قريبا.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.3 % ليصل إلى 15242 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار مصر للتطوير العقاري 2.9 %.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 84.0 % ليرتفع إلى 7338 نقطة بفضل صعود أسهم 11 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة في استجابة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف .
وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 7.1 % ليصل إلى 6561 نقطة كما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.95 % ليسجل 4591 نقطة.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.89 % ليستقر عند 3495 نقطة مع سعر سهم شركة دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 1.6 % بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.38 % ليستقر عند 1317 نقطة .