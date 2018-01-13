بورصة وشركات

مصر و الدوحة تقودان مكاسب معظم البورصات العربية فى أسبوع

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر و الدوحة بينما هبط مؤشر  مسقط فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.35 % لينزل5087 نقطة .وتقدم مؤشر بورصة  الدوحة بأكثر من 5.9 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الد
9:04 م, السبت, 13 يناير 18 9:04 م, السبت, 13 يناير 18

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خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر و الدوحة بينما هبط مؤشر  مسقط فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.35 % لينزل5087 نقطة .

وتقدم مؤشر بورصة  الدوحة بأكثر من 5.9 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الدوحة الذى زاد بجوالى  3.7 % وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد  1.5 % وقفز سعر سهم المجموعة للرعاية الطبية 6.9 % بفضل مكاسب المؤشر لست جلسات متتالية بفضل توزيعات الأرباح السنوية المغرية المرتقبة قريبا.

 وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز  بحوالى 1.3 % ليصل إلى 15242 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار مصر للتطوير العقاري 2.9 %.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 84.0 % ليرتفع إلى  7338 نقطة  بفضل صعود أسهم 11 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة  في استجابة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف .

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 7.1 % ليصل إلى 6561 نقطة كما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.95 % ليسجل 4591 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.89 %  ليستقر عند 3495 نقطة مع  سعر سهم شركة دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 1.6 %  بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.38 % ليستقر عند 1317 نقطة .

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