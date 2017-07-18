مصر ومنافسوها الإقليميون

من غير الطبيعى لمصر- كدولة ونظام- .. استثناؤها بالنقد إعلاميًا وسياسيًا.. رغم أن كلهن فى الهم- شرق أوسطيين- وإذ لولا انفرادها عن غيرها من الجارات غير العربيات بالإفراط فى جلد الذات، لأمكن القول بصلابة عناصرها واتساقها مع حركة التاريخ.. مقارنة بالقوى الأخرى المنافسة لها.. سواء تلك التى على أطراف المنطقة (تركيا – إيران) أو أولئك الآتون إليها من وراء البحر (إسرائيل)، ذلك دون استثناء- بدرجة أقل- هؤلاء المزاحمين لدورها التاريخى من داخل النظام العربى، وحيث تتباين وجوه المقارنات بين مصر- رغم توالى المحن عليها- وبينهم، سواء بالنسبة (1) تركيا.. التى لم تُستحدث كامبراطورية إلا مع متغيرات سياسات القرن 16.. قبل أن تنكمش إلى «جمهورية» فى سياق الدور الذى لعبه الجيش بقيادة «أتاتورك» فى عشرينيات القرن الماضى، إلى أن بدأت هيكلتها فى التداعى تدريجيًا مع انتصافه.. ما أتاح لحزب «العدالة» الفوز انتخابيًا فى 2002.. منهيًا فى سنوات حكمه التالية طبقة سياسية كاملة.. لم يستعوض بدائلها، ما أصبح ينذر بأفول صيرورة هذا «النموذج» الذى حظى بنشوة اصطناعية صاحبت بداياته، ولتبدو تركيا اليوم وكأنها تعود إلى مربع رقم واحد.. دولة مأزومة تواجه معضلات مزمنة (..) قد تفضى بحسب المراقبين للشأن التركى إلى تراجع محتم عبر تراكمات سوسيولوجية وحزبية ورئاسية وإلى انفصامات أيديولوجية وعرقية.. إلخ.. ما لا سوف يسمح بحسب جنون العظمة الرئاسى.. بتداول السلطة أو تقاسمها إلا من خلال انقلاب على النظام القائم أو تآكله من الداخل.. بدأت ماكينته السياسية فى العد التنازلى كضرورة- ربما- للخلاص من أزمة تركيا البنيوية.

أما بالنسبة (2) إيران.. فإن مشكلاتها البنيوية لا تقل تعقيدًا عن نظيرتها التركية.. منذ النظام المستحدث إسلاميًا فى 1979، الذى وإن حقق إنجازات كبرى فى مجال السياسة الخارجية.. إلا أنها نجاحات تعاكسها اقتصاد ضعيف.. وقاعدة اجتماعية ليست بالمطلق إلى جانب النظام الحاكم.. حيث الطبقات والفئات الغنية والوسطى والمدينية.. على النحو الذى كشفت عنه انتخابات 2009.. فى الجانب الآخر من سلطة «ولاية الفقيه» التى تبرز مسألة خلافته مع مرض «خامئنى».. ما قد يعجل بحسب تقرير للكونجرس نشرته الواشنطن بوست 5 يوليو الحالى- بعملية انتقال للسلطة قد يصاحبها عملية انهيار كامل للنظام (انتهى الاقتباس)، ذلك دون إغفال التحديات التى تواجه الرئيس «روحانى» خارجيًا وداخليًا.. وفى ظل التوترات بين مؤسسات الدولة الرئيسية مع وجهات النظر المنافسة.. سواء فى التحول عن «اقتصاد المقاومة» إلى نظرية الاقتصاد الليبرالى الحديثة أو للتناقضات بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحرس الثورى، بحيث يمكن فى أغلب الظن أن تشهد السنوات الأربع المقبلة من ولاية «روحانى» – بحسب المراقبين للشأن الإيرانى- مسألة خلافة «المرشد».. ما سوف يجعل مستقبل إيران على الطاولة فى المديين القريب والمتوسط.

أما بالنسبة (3) إسرائيل.. التى تبدو كأنها ملكت زمام الشرق الأوسط بما رحب، إلا أنها – باعتراف علمائها من الاجتماع السياسى- تعانى مشاعر متضاربة من «الخوف والفزع والسيكوباتية»، ناهيك عن شيوع التوترات الطائفية والاجتماعية والعرقية التى تهدد نسيجها الموزاييكى بالتفسخ لولا توحده فى مواجهة خطر خارجى حقيقى أو مزعوم.. يبرر لليمين الصهيونى المتشدد مواصلة الهروب من تحدى السلام، متفقًا فى ذلك مع الموجة العالمية اليمينية (..) التى- كما يعلم الإسرائيليون أنفسهم- ليس لها أصدقاء أو أعداء دائمون، ما يضيف إلى فزع وسيكوباتية الدولة العبرية بالنسبة لمستقبلها، ما لم يتسق مع حركة التاريخ وليس ضدها.

إلى ذلك، يتضح أن موقف مصر «العربية» ليس كما يشيع منافسوها.. أكثر صعوبة- إن لم يكن أخف وطأة- مقارنة بالأزمات البنيوية داخل القوميات الإقليمية الفارسية والطورانية والعبرانية، وتلك مسألة سيكوسياسية من المهم أن تكون فى خلفية الإعلام المصرى وذهنيته وهو يباشر دحض الحملات التنافسية المضادة.. ومن غير الارتهان مسبقًا بوضعية دونية يعززها خصوم مصر فى الخارج والداخل بسيان، حيث بدا أن لمصر من بعد ثورة يونيو 2013.. التوجه إلى أفق أشمل وأرحب، ذلك من بعد اجتيازها بنجاح خلال القرنين الماضيين المتغيرات المفصلية التى صاحبت تطورها التاريخى الحديث.. من الحملة الفرنسية 1798 (المدفع والمطبعة) إلى الهيمنة البريطانية 1881 (تأثيرات غير محدودة فى تطور مصر السياسى فى القرن العشرين) إلى قيام دولة إسرائيل 1948 (عصر من الحروب قبل مقدمات السلام غير الشامل) إلى حركة الجيش 1952 التى تمثل حتى الآن- رغم ما أصابها من عثرات- رابع المتغيرات فى التطور التاريخى لمصر الحديثة.. لإعادة تنظيم شامل للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية (مربع التنمية) وهو التحدى الأساسى فى الملحمة المصرية لاستئناف دورها الإقليمى على امتداد الشرق الأوسط.. وفى محيطها الحيوى المنظور بسيان.