مصر وكوريا توقعان اتفاقا لتصنيع 32 قطارا لمترو الأنفاق

أحمد عاشور:وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الاحد اتفاقا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 243 مليون يورو، والممول من الصندوق الكورى للتنمية الاقتصادية، ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وال

أحمد عاشور:

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الاحد اتفاقا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 243 مليون يورو، والممول من الصندوق الكورى للتنمية الاقتصادية، ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يون يو شيول، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

وأكدت الوزيرة، بإن الوزارة حريصة على التحرك سريعا لدعم استراتيجية وزارة النقل، والتى تساهم فى تحقيق التنمية، موضحة أن أهمية هذا المشروع تأتى في اطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم قطاع النقل سواء من خلال الشركاء فى التنمية أو ضخ استثمارات جديدة فى قطاع النقل.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث حوالي 1.5 مليون راكب/ اليوم، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها ويقدم خدمة لنقل الركاب صديقة للبيئة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق امبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، اضافة الى الربط مع مطار القاهرة الدولي، كما سيوفر المشروع فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة وتوفير الوقط المهدر في المواصلات وتوفير الوقود السائل.

وأضافت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مؤكدة أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعية الشركات الكورية لزيادة استثماراتها فى مصر وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن كوريا الجنوبية تعد شريكا هاما من شركاء مصر في التنمية، حيث ساهم فى دعم مشروعات هامة كان لها مردودها الايجابي في تنمية مهارات الكوادر المصرية خاصة في مجالات النقل والتعليم العالى والتدريب المهني والكهرباء ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات الى حوالى 30 % وانه سيتم توريد الاربعة قطارات الاولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019 والباقى بمعدل قطار شهريا، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية نتيجة جهد لمدة عامين ومفاوضات مع الجانب الكورى.

وأوضــح الدكتــور هشـام عرفــات أنه يبلغ طول المرحلة الثالة حوالي 17.7 كم وعدد (15) محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد (10) محطات بالإضافة إلي ورشة العمرة الجسيمة، وذكر أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على توفير وحدات متحركة تختلف من حيث النوع والرفاهية.

من جانبه، أكد السفير يون يو شيول، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون مع مصر خلال تلك المرحلة المقبلة، وضخ استثمارات جديدة، مشيدا بمناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق نتيجة التعاون النجاح بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية فى مارس 2016، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع مصر فى تطوير النقل الحضارى، كما تم توفير دورة تدريبية لـ90 مصرى فى مجال المترو، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع مصر في إطار الاتفاقية الإطارية بإجمالي 3 مليارات دولار.