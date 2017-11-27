مصر وكوبر وجريشه والأهلي ضمن ترشيحات الكاف للأفضل

على المصرى كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن المرشحين لبقية فئات جوائز "Aiteo CAF"، وجاء منتخب مصر والأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة والحكم الدولى جهاد جريشة والنادى الأهلى فى قائمة المرشحين، وسيعلن عن الفائز خلال الحفل السنوى للكاف ويقام الذى سيقام يوم الخميس 4 يناير 20

على المصرى

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، عن المرشحين لبقية فئات جوائز “Aiteo CAF”، وجاء منتخب مصر والأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة والحكم الدولى جهاد جريشة والنادى الأهلى فى قائمة المرشحين، وسيعلن عن الفائز خلال الحفل السنوى للكاف ويقام الذى سيقام يوم الخميس 4 يناير 2018 في العاصمة الغانية أكرا.

وتضمنت الفئات المرشحة لاعبة العام، ومنتخب العام “رجال وسيدات”، ولاعب العام الشاب، ومدرب العام، ونادي العام وحكم العام، وسيتم تحديد الفائزين بتصويت لجنة الكاف الفنية والتطوير، ومجموعة من خبراء الاتحاد الأفريقي، ومستشارين مستقلين للاعلام والتليفزيون، في الوقت نفسه سيختار أعضاء لجنة الكاف للحكام فقط حكم العام، وفيما يلى القائمة كاملة:

لاعبة العام

أسيسات أوشوالا “نيجيريا – داليان كوانجيان”

كريستينا كجاتلانا “جنوب افريقيا – UWC ليديز”

جابرييل أبودي أونجين “الكاميرون – روسيانكا”

روتيندي ماكوري “زيمبابوي – بلاك راينوس”

تابيتا تشاوينجا “مالاوي – كفارنسفيندس”





منتخب العام للسيدات

غانا تحت 20 سنة

كينيا

نيجيريا تحت 20 سنة

جنوب أفريقيا

زيمبابوي





مدرب العام:

جيرنوت رور “نيجيريا”

هيكتور كوبر “مصر”

هوجو بروس “الكاميرون”

الحسين عموته “الوداد البيضاوي”

ميهايو كازيمبي “مازيمبي”





منتخب العام:

الكاميرون

مصر

مالي تحت 17 سنة

نيجيريا

زامبيا تحت 20 سنة





نادي العام:

الأهلي

مبابان سوالوز

سوبر سبورت يونايتد

مازيمبي

الوداد البيضاوي





لاعب العام الشاب

إيريك أياه “غانا – تشاريتي ستارز”

كريبين دياتا “السنغال – ساربسبورج”

لوثر سينج “جنوب افريقيا – براجا”

باتسون داكا “زامبيا – ليفيرينج”

سلام جيدو “مالي – جيدار”





حكم العام

باملاك تيسيما “أثيوبيا”

جهاد جريشة “مصر”

جاني سيكازوي “زامبيا”

مالانج ديديو “السنغال”

مهدي عبيد شريف “الجزائر”

بابا بكاري جاساما “جامبيا”