مصر وفيتنام توقعان مذكرات تفاهم في مجالات بينها البترول

أ ش أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج ظهر اليوم الاثنين بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.وشملت المذكرات التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج ظهر اليوم الاثنين بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وشملت المذكرات التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية وقعها وزير الخارجية سامح شكري ومن الجانب الفيتنامي هو فو ناو نائب وزير الشئون الخارجية.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال التمويل والبورصة ودعم الاستثمار وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومن الجانب الفيتنامي وينا كوانج هاي نائب وزير المالية.

ومذكرة تفاهم للتعاون في قطاع البترول بين المؤسسات العامة العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية وقعها المهندس طارق الملا وزير البترول و من الجانب الفيتنامي تشان توان اي وزير التجارة والصناعة.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تجارة الأزر وقعها علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومن الجانب الفيتنامي تشان توان اي وزير التجارة والصناعة.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة وقعها الدكتورعز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ومن الجانب الفيتنامي ين شوان جوان وزير الزراعة والاستثمار الزراعي.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للصادرات وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الفيتنامي تشان توان اي وزير التجارة والصناعة.

ومذكرة تفاهم في مجال المعاملات التجارية وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الفيتنامي تران توان اي وزير التجارة والصناعة.

واتفاقية تأخي بين محافظة الاقصر ومدينة لين بين وقعها محمد بدر محافظ الاقصر ومن الجانب الفيتنامي دين فان ديان رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لين بين.​