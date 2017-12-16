مصر وفلسطين والأردن في بث موحد غدا دعما للقدس

رحاب صبحى أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن غدا الاحد سيتم بث موحد لشاشات واذاعات الوطنية للإعلام المصرية لدعم القدس الشريف وبالتنسيق مع اتحاد اذاعات الدول العربية ووفق بيان زين، سوف يتم البث الموحد تحت شعار "يوم…

رحاب صبحى

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن غدا الاحد سيتم بث موحد لشاشات واذاعات الوطنية للإعلام المصرية لدعم القدس الشريف وبالتنسيق مع اتحاد اذاعات الدول العربية



ووفق بيان زين، سوف يتم البث الموحد تحت شعار “يوم الاعلام العربي لمسانده الشعب الفلسطيني والقدس الشريف ” وذلك تعبيرا عن الرفض للقرار الامريكى الذي يخالف كل القوانين والمقرارات والشرعية الدولية

وسوف يبدأ البث المباشر الموحد من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى العاشرة مساءً وتعرض خلال تلك الفترة المواد التاريخية والوثائقية التي توضح وتؤكد عروبة القدس الشريف وما اقرته القوانين الدولية من حق للشعب الفلسطيني في القدس

كما يتم استضافة خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولمناصرة القدس الشريف والتصدى لمحاولات تهويده

ويشارك في البث الموحد هيئة الاذاعة والتليفزيون الفلسطينية والأردنية

وأكد حسين زين على ضرورة قيام المنابر الاعلامية العربية بتفعيل دورها باعتبارها صوت ونبض الشعوب العربية بأن توضح الصوره للرأي العام العالمي بمدي الرفض الرسمي والشعبي لهذا القرار الأمريكي الصادر في 6 ديسمبر والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل