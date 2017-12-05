مصر وفرنسا تدعوان واشنطن للتروي في نقل السفارة للقدس

سمر السيدأجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تناول آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، علي ضوء ما تتمتع به البلدان من علاقات متميزة، وما اكتسبته من قوة دفع كبيرة عقب الزيارة الناجحة التي قام بها السيد الرئيس إلي فرنسا

سمر السيد

أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تناول آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، علي ضوء ما تتمتع به البلدان من علاقات متميزة، وما اكتسبته من قوة دفع كبيرة عقب الزيارة الناجحة التي قام بها السيد الرئيس إلي فرنسا مطلع شهر نوفمبر الماضي.





وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تناول مع نظيره الفرنسي تقييم الاحتمالات الخاصة بالإعلان المتوقع صدوره عن الإدارة الأمريكية بشأن وضعية القدس، حيث أعربا عن أملهما في أن تتروي الإدارة الأمريكية قبل اتخاذ مثل تلك الخطوة، نظرا لتداعياتها المحتملة الخطيرة علي الوضع الإقليمي ومستقبل عملية السلام.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا كذلك سبل التنسيق بشأن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بلبنان، والمقرر أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم 8 ديسمبر الجاري، والذي تم التوجيه الدعوة لمصر لحضوره. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لنجاح قمة التغير المناخي التي تستضيفها باريس يوم 12 ديسمبر، مشيدا بدور فرنسا الرائد تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

