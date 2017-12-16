مصر وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة العسكرية

خاص استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول، صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على قوة وعمق…

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول، صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيداً بالتعاون الوثيق القائم بين البلدين في المجال العسكري، ومعرباً عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما أكد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرة الفرنسية أكدت الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، فضلاً عن التنسيق المستمر بينهما إزاء التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط.

ولفت في هذا الإطار إلى ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكدت فلورنس بارلي حرصها على متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس الناجحة إلى باريس خلال شهر أكتوبر الماضي، بما يساهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين. وأشادت الوزيرة الفرنسية بالجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب مصر في مواجهة هذا التحدي المشترك.

وذكر السفير، بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الميدانية على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً في ليبيا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين.