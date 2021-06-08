سيـــاســة

مصر وفرنسا تبحثان آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة

أشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سمر السيد 7:16 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 7:16 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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اجتمع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الثلاثاء مع “فرانسواز دوماس” رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و”جويندال رويال” نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بحضور السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.

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وتناول اللقاء مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي.

وأشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، وعرض نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية عناصر الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل بشأن ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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