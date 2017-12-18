مصر وصلاح واﻷهلي وكوبر ضمن قائمة الكاف النهائية لجوائز الأفضل

علي المصري:كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن القوائم النهائية المرشحة لجائزة اﻷفضل، وتصدؤ محمد صلاح نجم ليفربول اﻹنجليزي الثلاثي المرشح؛ برفقة زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دوتموند الألماني.أما الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا، فض

علي المصري:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن القوائم النهائية المرشحة لجائزة اﻷفضل، وتصدؤ محمد صلاح نجم ليفربول اﻹنجليزي الثلاثي المرشح؛ برفقة زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دوتموند الألماني.

أما الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا، فضمت الأهلي المصري والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، وفقًا لما أعلنه الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفيما يخص المنتخبات المرشحة للحصول على جائزة الأفضل أيضًا، ضمت القائمة النهائية منتخبات الكاميرون ومصر ونيجيريا.

وشملت قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل: الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، والمغربي الحسين عموتة المدير الفني للوداد المغربي، وجيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا.