مصر ودبى تقودان خسائر 5 بورصات عربية وصعود طفيف للكويت

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر و دبى بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة منها الكويت.وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 1.9 % لينزل إلى 17833 نقطة مع تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر بما يصل إلى 5 %وذكرت وكالة

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر و دبى بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة منها الكويت.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 1.9 % لينزل إلى 17833 نقطة مع تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر بما يصل إلى 5 %

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشرسوق مال دبى العام بحوالى 1.8 % لينخفض إلى حوالى 2948 نقطة متأثرة بتراجع بورصات الأسواق الناشئة العالمية وانخفض سعر سهم شركة إعمار العقارية 3.7 % .

وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام هبط بأكثر من 1.7 % ليرتد إلى 4557 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.7 % لينخفض إلى حوالى 8806 نقطة مع هبوط أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الخميس ، ومع استمرار التوترات الجيوبوليتيكية بينما يلوح في الأفق خطر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

ولكن مؤشر بورصة مسقط تراجع بسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 4726 نقطة.

وكسب مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 4792 نقطة وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1 % ليسجل حوالى 8107 نقطة وتراجع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 3 % وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما كان سهم الشركة التعاونية للتأمين الخاسر الأكبر بهبوط سعر سمه 9.9 % بعد أن سجلت الشركة نتائج مالية مخيبة للآمال في الربع الأول من هذا العام.

فى حين تقدم مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2 % ليستقر عند أكثر من 1263 نقطة.

