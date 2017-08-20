مصر.. وحصافة التريث مع القوتين الأعظم

ما ينعكس من ثم على الأوضاع الداخلية للقوى الكبرى، خاصة فى الولايات المتحدة وروسيا غير الأيديولوجية.. كدولتين استثنائيتين هما الأقوى نووياً على الأقل- ذلك على النحو المضطرب فى داخلهما، ما يجعل من الحصافة لدولة مثل مصر.. تستطلع للتو منذ 2013 دروب سياستها الخارجية، ومراجعتها، أن تتريث فى القطع بالنسبة لعلاقاتها مع القوتين الأعظم.. إلى أن تتكشف أوضاعهما الداخلية، ليس عن وضعية سلبية بطبيعة الحال بقدر أن تبقى منهما فى حالة انتظار إيجابى دون التورط فى استراتيجيات بعيدة المدى، لا تحول بينها والدفع بعلاقاتها الخارجية مع دول وتكتلات دولية هامة (..)، كالصين وألمانيا ومجموعة دول «بريكس»- على سبيل المثال لا الحصر- كقوى واعدة بريادة اقتصادية وسياسية تؤهلها لتصدر نظام دولى «متعدد الأقطاب» فى طور التشكيل، وإذا كانت الصين تبدو نمراً آسيوياً بين جيرانها فإن ألمانيا كذلك تبدو كسيدة أوروبية داخل الاتحاد الأوروبى يطلقون عليها «مغناطيس الاستثمار»، وحيث تبلغ احتياطيات كل من برلين وبكين فى البنك المركزى الأميركى ما يزيد عن الترليون دولار (من الذهب والعملات)، يمكن فى حالة سحبها فى توقيت ما.. تهديد السلة الدولارية العالمية، ومن ثم إلى قيام حرب اقتصادية تداهن ألمانيا والصين- دبلوماسياً- للتمويه على منطلقاتها، ليس إلى ما لا نهاية.

وفيما يتمتع العملاقين الاقتصاديين ألمانيا والصين – وأترابهما من الاقتصادات الناشئة- باستقرار داخلى يشجع أعضاء المجتمع الدولى بالوثوق فى التعامل معهم خارجياً، تتعرض شعبية الرذيس الأميركى إلى تراجع مطرد، كما أن علاقة البيت الأبيض بـ«establishment» متغيرة ومضطربة، فضلاً عن تصاعد الاضطرابات العنصرية فى المدن الأميركية.. تتسم بالكره والغضب والعنف بين أطراف عدة، ناهيك عن مزاجية «الرئيس» التى لا يمكن الوثوق معها بردود أفعاله، ودون استثناء التعديلات المتلاحقة فى معاونيه، آخرهم بالأمس إقالة أحد أهم مستشاريه، ربما عقب تصريح توقع فيه «خسارة أميركا للحرب الاقتصادية مع الصين خلال خمس أو عشر سنوات على أبعد تقدير، قبل أن تصل إلى نقطة اللا عودة التى لن نستطيع النهوض من بعدها»، إلخ، أما بالنسبة إلى روسيا.. وبرغم تكتم المركزية «البوتينية».. إلى طول باع البيروقراطية الروسية (السوفيتية).

فقد أوردت محاكمة وزير اقتصاد سابق منذ ساعات عن توجيه اتهامات ضد الأجهزة الخاصة الروسية وإلى شخصيات مقربة من «الرئيس»، فضلاً عن تفاصيل مثيرة عن مؤامرات تحاك فى كواليس السلطة بالكرملين، الذى يسعى من جانب آخر إلى تعويم موازنة الدولة المنهارة نتيجة تدهور أسعار النفط، إلخ، ذلك كما تتعرض موسكو لابتزازات مالية وأمنية سواء فى الشيشان أو استنزاف عسكرى فى سوريا، ذلك فيما لا يملك الغرب من ناحية أخرى خطة جغرافية.. سياسية لمواجهة الفوضى فى الشرق الأوسط، فإن القوى الكبرى الأخرى مثل الصين والهند وألمانيا إلخ .. التى لا تقوى على تحمل الفوضى على حدودها القريبة أو الاضطرابات فى الداخل، سيكون لها مصلحة أكيدة فى الحلول محل أو بجانب القوتين الأعظم اللتين من الحصافة لمصر التريث فى علاقاتها الخارجية معهما إلى أن تستقر أوضاعهما الداخلية.