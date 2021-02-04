«مصر» و«ثروة» كابيتال تفتحان باب الشراء والاسترداد لوثائق صندوق «ثروة لتأمينات الحياة»

أعلنت شركة مصر كابيتال ش.م.م. وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م CA.SRWA عن فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد يومياً، بدءا من اليوم فى وثائق صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 816 بتاريخ 29/12/2020 .

وفتح باب الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق الأحد 24 يناير 2021 بحجم مستهدف 100 مليون جنيه، ونجحت شركة مصر كابيتال ش.م.م. وشركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م. بصفتهما جهات تلقى الاكتتاب فى تغطية ثلاثة أضعاف الحجم المستهدف للاكتتاب بمبلغ 235.034.298 جنيه وغلق باب الاكتتاب خلال عشرة أيام فقط وهو الحد الأدنى لفترة فتح باب الاكتتاب قانوناً وذلك فى يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.

وياتي هذا الصندوق النقدي تكليلاً للتعاون والتحالف المثمر والمستمر بين كل من ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة وشركة مصر كابيتال، وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لدعم وثقل سوق رأس المال المصري من خلال تقديم أحدث الأدوات التمويلية للشركات من جهة وتقديم أوعية ادخارية واستثمارية للأفراد والمؤسسات من جهة أخرى، بالإضافة إلي تلبية الطلب المتزايد علي الصناديق النقدية في السوق المصرية.

وقال أيمن الصاوى، رئيس القطاع المالي بمجموعة ثروة كابيتال، في تصريحات له: نفتخر بإطلاق أول الأوعية الاستثمارية التي تطلقها المجموعة وذلك استكمالاً لريادتها في تقديم الخدمات المالية لجميع فئات العملاء من أفراد وشركات ومسايرة التغيرات والتطورات الجارية في نمو الطلب علي الأوعية الإدخارية المتنوعة، مشيراً إلى تمتع هذا الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب مع شريحة واسعة من العملاء.

وأضاف الصاوي أن شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر ستتولي إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة ثروة لإدارة الاستثمارات كمساعد مدير استثمار، ضمن استراتيجية التحالف القائمة بين الكيانين والتي سينتج عنها العديد من الأدوات التمويلية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وصرح خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، بأن نجاح الشركة فى إطلاق هذا الصندوق يرسخ ريادة الشركة فى مجال صناديق الاستثمار فقد نجحت فى اختراق نشاط تلقى الاكتتاب بكل قوة حيث استطاعت مجموعة مصر كابيتال تغطية الصندوق 3 أضعاف الحجم المستهدف فى أقل فترة اكتتاب مسموح بها قانوناً وسيتم منذ اليوم فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد فى وثائق الصندوق يومياً من خلال شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م.

كما تقوم شركة مصر كابيتال ش.م.م بدورها كمدير استثمار للصندوق اعتماداً على فريق عمل متميز يتمتع بثقة العملاء المدعومة بخبرات متفردة مشهود لها فى هذا المجال.