مصر وتنزانيا تبحثان نتائج مفاوضات سد النهضة

سمر السيد ترأس وزير الخارجية سامح شكري يونظيره التنزاني "أوجوستين ماهيجا" اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتنزانيا، والتي بدأت أعمالها على مستوى كبار المسئولين اليومين الماضيين. وتناولت اللجنة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية محل الاهتمام الم

سمر السيد

ترأس وزير الخارجية سامح شكري يونظيره التنزاني “أوجوستين ماهيجا” اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتنزانيا، والتي بدأت أعمالها على مستوى كبار المسئولين اليومين الماضيين.

وتناولت اللجنة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بالترحيب بنظيره التنزاني والوفد المرافق له، والذي يضم أيضا وزير الدولة بمكتب رئيس زنزبار “عيسى حاجي أوسي جافو” .

وأكد وزير الخارجية على أن انعقاد اللجنة جاء بناء على الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا في أغسطس 2017. والتي تضمنت مباحثات مثمرة مع الرئيس التنزاني، مؤكدا على تطلع مصر لاستقبال الرئيس التنزاني في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف أبو زيد، بأن شكري عبر عن رغبة مصر في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتاريخية بين الجانبين.

وأكد على رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في تنزانيا في مجالات البتروكيماويات وتصنيع اللحوم والزراعة والطاقة، فضلا عن التعاون في مكافحة الفساد.

كما أشار إلى دور كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والمبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات للمتدربين من دولة تنزانيا الشقيقة.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين عقدا جلسة مشاورات سياسية قبيل انطلاق أعمال اللجنة المشتركة، تناولت أيضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة وزيارة الوزير شكري الأخيرة إلى إثيوبيا، فضلا عن الأوضاع في كل من جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى وبوروندي والكونجو الديمقراطية.

وقدم وزير الخارجية العزاء لنظيره في وفاة 14 عنصرا تنزانيا من قوات البعثة الأممية في الكونجو الديمقراطية MONUSCO مشيدا بالتضحيات التنزانية في دعم السلام والاستقرار بالقارة.

كما بحث الاجتماع أبرز القضايا على أجندة القمة الأفريقية المقبلة خلال الشهر الجاري.