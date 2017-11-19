مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في تصنيع الجرارات الزراعية

الصاوي أحمد أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم الأحد، على أهمية تعظيم المكون المحلي للجرارات الزراعية . جاء هذا خلال اجتماع الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وألكسندر أوجرودرونوكوف، النائب الأول لوزير الصناعة بدولة بيلاروس

الصاوي أحمد

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم الأحد، على أهمية تعظيم المكون المحلي للجرارات الزراعية .

جاء هذا خلال اجتماع الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وألكسندر أوجرودرونوكوف، النائب الأول لوزير الصناعة بدولة بيلاروسيا، وسفير دولة بيلاروسيا في القاهرة، ورؤساء مجالس إدارات كبري شركات تصنيع المُحركات بدولة بيلاروسيا لبحث إمكانية التصنيع المشترك للجرارات الزراعية .

وشدد سيف الدين على حرص شركته على تعميق التصنيع المحلى بمنتجاتنا وزيادة نسب التصنيع المحلي لزيادة القيمة المُضافة بما يخدم الاقتصاد الوطنى وتقليل العملة الصعبة ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، أشار ألكسندر أوجرودرونوكوف النائب الأول لوزير الصناعة بدولة بيلاروسيا إلى أن الجودة هي هدفنا وهذا ما لمسناه بالهيئة العربية للتصنيع والتي لا تقل فيها معايير الجودة عن العالمية عن مثيلاتها في الخارج.



وفي هذا الصدد , أشاد عبد العزيز بالخبرة البيلاروسية في مجال صناعة الجرارات الزراعية ومُعدات المُناولة والنقل الثقيلة والجرارات واللوادر والأوناش.





وأضاف سيف الدين أن التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ودولة بيلاروسيا يمتد للعديد من المجالات التصنيعية واحتفلنا منذ أيام بالتعاون مع شركة أكمدور البيلاروسية Amokdor في التصنيع المُشترك لمعدات المناولة من اللوادر والأوناش وغيرها بنسب تصنيع محلي تزداد علي مراحل .



وأكد الفريق عبد العزيز علي دور الهيئة العربية للتصنيع في دعم وتنمية الصناعة الوطنية والمُشاركة في المشروعات القومية، من خلال تشغيل الكيانات الإقتصادية الوطنية وتوفير العملات الاجنبية، ويأتى هذا كله اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية ، وايمانا بدور الهيئة الرائد فى مصر.



