مصر واليونان وقبرص وفرنسا يؤكدون ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا

شدد وزراء خارجية الدول الأربع على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بينهم ، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات

قالت وزارة الخارجية إن وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا اجتمعوا في أثينا اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء ، الذي عُقِد في يناير 2020 بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه.

وأضافت الترجمة غير الرسمية للبيان الختامي للاجتماع أن الوزراء أشاورا إلي العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

و أضاف البيان : تلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.

و أكد الوزراء ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.