مصر والهند تبحثان سبل التعاون في مجال الملابس الجاهزة

المال- خاص عقد المجلس التصديري للملابس الجاهزة اليوم الأحد اجتماعا مع المجلس الترويجي لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهنديوبحث الاجتماع وفق بيان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال تبادل المعلومات وسلاسل الإمداد والتعليم الفني وأحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في القطا

المال- خاص



عقد المجلس التصديري للملابس الجاهزة اليوم الأحد اجتماعا مع المجلس الترويجي لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندي

وبحث الاجتماع وفق بيان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال تبادل المعلومات وسلاسل الإمداد والتعليم الفني وأحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في القطاع وذلك بالتعاون مع غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وذلك بحضور عدد 23 شركة من أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة

وأوضح المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال موجها الدعوة للجانب الهندي لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصري و الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول كالكوميسا والكويز.

من جانبه أكد فينود بهادي المستشار التجاري بالسفارة الهندية بالقاهرة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتى توجت بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهند فى عامي 2015، و2016 حيث أكد الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبلغ حجم الاسثمارات الهندية بمصر نحو 3 مليارات دولار كما يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة فى السوق المصري نحو 50 شركة. على سبيل المثال شركه فلوستى اباريلز وشركه امبى للملابس الجاهزة وأضاف لدينا استثمارات فى مجال الغزول والقطن ونسعى للتوسع فى مجال الملابس الجاهزة

ودعا الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى مزيد من التعاون مع الجانب الهندي.

من جانبه أوضح روناك روغاني نائب رئيس المجلس الترويجي لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندية أن صناعة المنسوجات من الآلياف الصناعية تتزايد بوتيرة سريعة والتى تمثل نحو 73% من المنسوجات على مستوى العالم ،وحوالي 17% من حصة الهند فى صادرات المنسوجات الإجمالية حيث تحتل الهند المرتبة السادسة فى الدول المصدرة للالياف الصناعية على مستوى العالم.

وجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة فى فاعليات الدورة الثانية لمعرض “source india 2018” والمزمع عقده فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل ، بمدينة سورات الهندية والمقام على مساحة 10آلاف متر مربع. وأشار الى أن المعرض سيتح عرض منتجات من الاقمشه والغزول والاكسسوارات الجديدة وأحدث الابتكارات وخطوط الموضة العالمية وكافة الخامات لمصدرى الملابس الجاهزة بمشاركة ما يقرب من 200 شركة هندية.



