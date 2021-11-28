لايف

مصر والمجر تبرمان اتفاقًا للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

 اتفقت مصر والمجر، على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، الصادرة من جانب السلطات المختصة فى البلدين، وذلك اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري. أعربت وزارة الخارجية المجرية للسفارة المصرية في بودابست عن قبول الجانب المجري مشروع الاتفاقية…

المال - خاص 2:01 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21 2:01 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 اتفقت مصر والمجر، على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، الصادرة من جانب السلطات المختصة فى البلدين، وذلك اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري.

أعربت وزارة الخارجية المجرية للسفارة المصرية في بودابست عن قبول الجانب المجري مشروع الاتفاقية المطروح للاعتراف المتبادل بين مصر والمجر بشهادات تطعيم الكورونا التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.

اقرأ أيضا  أبرزها تعليق الرحلات من دول أفريقية.. أوروبا تتخذ إجراءات ضد سلالة جديدة من «كورونا»


وكان إبرام اتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم الكورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين قد طُرح خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١، وهو الأمر الذي قوبل آنذاك بترحيب من الجانب المجري إيذانًا ببدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.


جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية، والتي تأتي في شكل مذكرات متبادلة، ستدخل حيز النفاذ في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأحد 28-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة

دعاء محمود 12:33 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

أستاذ مناعة بلندن يحذر من «أوميكرون» : احتمال أن يكون سريع الانتشار وشديد الأعراض

المال - خاص 12:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 28-11-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:01 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

متحور «أوميكرون» .. سفير مصر في جنوب إفريقيا: هناك خطوط غير مباشرة لمن يريد العودة

المال - خاص 12:01 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

المال - خاص 11:59 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سفير مصر في جنوب إفريقيا: «كيب تاون» سجلت 22 إصابة بـ«أوميكرون» ومنزعجة من تدابير عزلها

المال - خاص 11:30 م, السبت, 27 نوفمبر 21