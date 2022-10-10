مصر والمجر تبحثان تعزيز التعاون في مجال البحوث التطبيقية بمجال الزراعة

استقبل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة اليوم، وفدا من جامعة المجر للزراعة وعلوم الحياة البرية برئاسة رئيس الجامعة.

وقال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنه بحث مع الوفد المجري سبل تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية التطبيقية وكذلك علوم تكنولوجيا الأغذية وسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والقيمة المضافة وحفظ وتعبئة الأغذية .

يأتي ذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار متابعة الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدولة المجر.

واستعرض سليمان خلال اللقاء إمكانيات الدولة في مجال البحث العلمي الزراعي حيث تملك مصر أهم وأقدم مركزين في المنطقة لهذا الشأن مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء .

وأضاف سليمان أن اللقاء مع رئيس جامعة المجر بحث كذلك التبادل العلمى من خلال توفير منح دراسية للباحثين بالمركز للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعات المجرية.

حضر اللقاء الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى .

وقام الوفد المجري بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية وذلك للوقوف على معامل معتمدة عالية الكفاءة لمراقبة جودة وسلامة الأغذية سواء للتصدير أو السوق المحلية.