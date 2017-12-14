مصر والقوى الكبرى.. بين خلافات استراتيجية وتفاهمات تكتيكية

تناقلت سياسة مصر الخارجية منذ مطلع الخمسينيات.. بين اتفاقات تعاهدية مع بريطانيا «الإحتلال»، ومن دائرة الاسترليني- اقتصادياً- إلى استطلاع علاقاتها مع «البديل الأميركي»، النجم الصاعد فى سماء السياسة الدولية، الأمر الذى لم يكن محمل ترحيب من القوى الاستعمارية الغاربة أو من إسرائيل البازغة، كل لأسبابه، لتلتئم معاً فى شن الحرب 1956 على مصر.. التى رفضت بدورها- من بعد- فى 1957 الاستجابة للانضمام إلى مشروع «أيزنهاور» لملء الفراغ فى الشرق الأوسط، بالتوازى مع استعواضها «التخلى الأميركي» الجارى.. بالمقاربة بين تحركاتها الخارجية والمعسكر الشرقى آنئذ- لتسعة عشر عاماً تالية- شاركت أميركا خلالها فى خوض حربان بالمنطقة من أجل استعادة نفوذها المتراجع مع القاهرة فى العام 1974 – ولنصف قرن تال من الشراكة الاستراتيجية الجديدة بينهما- حيث كان تطور سياسة التطبيع مع إسرائيل- لا يزال- هو عامل القياس لمستوى العلاقات الأميركية مع مصر إيجاباً أو سلباً.. إلا المساس بالحدود الدنيا المنافية للثوابت الوطنية.. التى تبدو اليوم وأنها إزاء حائط صد يتهددها فى مواجهة العلاقة الثلاثية المعقدة مع الولايات المتحدة- وفى معيتها- إسرائيل، حيث تمثل قضية القدس ومستقبلها.. أحد أبرز الرموز الخلافية.. ولأمد غير منظور.

إلى ذلك، ليس من المستبعد عودة العلاقات المصرية- الأميركية القهقهرى إلى مثل سنوات التصدى بينهما -1957 1974 بتطوراتها المختلفة، لكن دون استنفار سابق خشونة الاحتكاكات التى صبغت تلك الحقبة الزمنية سواء بسبب ما كان من اشتعال الحرب الباردة على المستوين الدولى والإقليمى أو لتصاعد حدة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية.. أو نظراً للمواجهة العسكرية الصريحة وقتئذ بين العرب وإسرائيل، إلا أن طبيعة التقارب المصرى اليوم مع روسيا «المنفتحة».. أو مع الصين «غير الأيديولوجية».. إلخ، قد تغيرت إذ لم تعد تثير كالأمس نوازع الصراع أو الغيرة الدبلوماسية بين القوى الكبرى التى احتدمت قبل القضاء على الشيوعية الدولية مطلع التسعينيات من القرن الماضى، إذ يحل محله- برغم بقاء التنافس- «انفراج عام على النحو المشهود إزاء أسس متفق عليها فى إطار تجاوزات استراتيجية لا تمنع من ضرورة اللقاء حول تفاهمات تكتيكية تحقق التوازنات بين المصالح الحيوية المشروعة لأطراف نظام دولى «تعددى»- فى طور التشكيل- من المفترض لقواه الإقليمية أو الدولية أن تتجاوز العثرات وتنظر إلى المستقبل بعين ثاقبة.. بما يخدم مصلحة الشعوب خاصة وأن رذاذ الإرهاب قد طال- من دون تفرقة- مختلف أقاليم العالم.

فى سياق متصل، كان للقرار الأميركى الأخير بشأن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ردود أفعال سلبية لم تقتصر على العالم العربى والإسلامى فحسب، بل امتدت إلى حلفاء غربيين يرون فيه خطراً سوف يخل بمسيرة التسوية فى منطقة الشرق الأوسط.. التى يرتبط أمنها بأمن البحر المتوسط والأمن الأوروبى، الأمر الذى انسحبت الإدارة الأميركية الحالية من مسئولية مباشرته، لأسبابها، ما يدفع بالتحركات الخارجية العربية (…) إلى طلب الحماية من «العدائية الأميركية» لدى أطراف دولية (..) يمكن مناقشة الأمر معها، كما كان من اللافت ضمن ذلك السياق- على سبيل المثال لا الحصر- أن يعيد الرئيس الروسى طرح شعار «حماية مسيحيى الشرق» إلى الواجهة قبل أيام… «ليس فى سوريا وحدها بل فى منطقة الشرق الأوسط»، كما أن لروسيا أوراقاً متعددة فى كل من الملف الفلسطينى – الإسرائيلى.. وبالنسبة للملف العربى ، سواء مع إيران أو تركيا، ذلك فيما تتجاوب روسيا من ناحية أخرى مع رغبات دول عربية (..) التفاوض بشأن إقامة قواعد للتعاون العسكرى فى البحر الأحمر وما إلى ذلك من تسهيلات متبادلة، ناهيك عن الآثار الإيجابية المترتبة فى المنطقة عن طريق الحرير الصينية الجديدة (مبادرة الحزام والطريق)، ما سوف يشبع- وغيره- احتياجات شعوب المنطقة العربية، فى مقدمتها مصر «الشريك الموثوق».. المنشغلة فى السنوات الأخيرة بتعديل توازناتها مع القوى الكبرى فيما بين خلافات استراتيجية وتفاهمات تكتيكية.