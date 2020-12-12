مصر والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في رسم السياسات الاقتصادية وبروتوكول تعاون بالبحث الزراعي

ووقّعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقي الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط.

وقّع الجانبان المصري والعراقي، اليوم، وفي ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسَّعة بين مصر والعراق، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ، بين وزارتي التخطيط في البلدين.

ووقّعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقي الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة بالبلدين في مجال البحث الزراعي، ووقّعها عن الجانب المصرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعن الجانب العراقي وزير الزراعة محمد كريم جاسم.

وتم الإشارة إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين وزارتي التخطيط بالبلدين، جاء انطلاقًا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيمانًا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.

أما بروتوكول التعاون في مجال البحث الزراعي بين البلدين فيهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي العراقي، ولاسيما في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وتدابير الصحة الحيوانية.

وكذلك في مجال الأمصال واللقاحات في الإنتاج الحيواني، وكذلك مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.

جاء ذلك حيث ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، في القاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ اليوم، في إطار استكمال ما تم التوصل إليه الأشهر الماضية، ولاسيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.