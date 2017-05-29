مصر والصين تفتتحان خط طيران مباشر يوليو

وكالات: من المقرر أن تفتتح مصر والصين 13 يوليو المقبل أولى رحلات الخط الجوي المباشر الجديد، الذي يربط مدينة شيان عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غربي البلاد بمدينة أسوان. وستغادر طائرة الرحلة المباشرة من شيان كل خميس وستستغرق الرحلة 10 ساعات. وتطير على الخط طائرة تابعة لخطوط شركة إير ليجر المصرية

وكالات:

من المقرر أن تفتتح مصر والصين 13 يوليو المقبل أولى رحلات الخط الجوي المباشر الجديد، الذي يربط مدينة شيان عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غربي البلاد بمدينة أسوان.





وستغادر طائرة الرحلة المباشرة من شيان كل خميس وستستغرق الرحلة 10 ساعات.

وتطير على الخط طائرة تابعة لخطوط شركة إير ليجر المصرية من نوع إير باص إيه 330-200.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، الاثنين، عن شيو مينج تشنج، أحد المسؤولين عن السياحة في مدينة شيان، قوله إن الخط الجوي الجديد الذي يربط شيان التي تمثل نقطة بداية طريق الحرير القديم بأسوان سيساعد في تعزيز التبادلات والتنمية الاقتصادية بين المدينتين.