مصر والصومال توقعا مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجالات البترول

لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات إلى الصومال

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد احمد لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات إلى الصومال.

وتهدف المذكرة إلى إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين.

جاء هذا على هامش فعاليات اليوم الثانى من معرض ومؤتمر إيجبس 2020.

وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء.

ولفت إلى أن ذلك يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.