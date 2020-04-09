مصر والسودان يتمسكان بمرجعية مسار واشنطن لملء وتشغيل سد النهضة

أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء وتشغيل سد النهضة . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ إن رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بحث اليوم مع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبد…

أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء وتشغيل سد النهضة .

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ إن رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بحث اليوم مع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية المستجدات على الساحة الإقليمية.

وأشارت الى أن المباحثات التى جرت في الخرطوم تناولت أوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة .

واستقبل حمدوك المسئولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبد المجيد.

وأكد الطرفان – في تصريح صحفي مشترك – على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.