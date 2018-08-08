مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني

بدور إبراهيم : عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة السودانية "الخرطوم" .وأسفرت اجتماعات اللجنة عن الإتفاق على تعزيز التع

بدور إبراهيم :



عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة السودانية “الخرطوم” .



وأسفرت اجتماعات اللجنة عن الإتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان والعمل المشترك من أجل تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التهريب والتسلل.

وكان الرئيس عمر البشير التقى الفريق محمد فريد على هامش إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، معرباً عن عمق الروابط المشتركة التى تربط بين البلدين الشقيقين.



كما التقى الفريق محمد فريد الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السودانى والفريق أول كمال عبد المعروف الماحى رئيس الأركان المشتركة السودانية.

وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين .

وأكد وزير الدفاع السودانى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاة التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة .



وأشار رئيس الأركان المشتركة السودانية الى أن ماتم الإتفاق عليه خلال إجتماعات اللجنة يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين .



من جانبه، أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان.

وأشار إلى توافق الرؤى حول إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين وأن القوات المسلحة المصرية تعتبر إمتداداً للقوات المسلحة السودانية وتتعاون فيما تتطلبه مصلحة البلدين بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية .

حضر الاجتماعات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .

