مصر والسودان يتفقان على تجاوز الخلافات بينهما

سمر السيد: التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم مع البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الأفريقية خلال الفترة من 22 – 29 يناير 2018. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم…



سمر السيد:

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم مع البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الأفريقية خلال الفترة من 22 – 29 يناير 2018.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلي مسارها الطبيعي.

وأضاف ابو زيد، أن الوزيريين اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسئ إلى تلك العلاقات، كما أكدا المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الاعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأية مظاهر للإساءة، مؤكدين الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا أيضا أهمية متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وكل اللجان النوعية المنبثقة عنها.