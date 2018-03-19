مصر والسودان تبحثان تفعيل مشروع الربط الكهربائي

عمر سالم كشف مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أنه تم خلال زيارة الرئيس عمر البشير لمصر مناقشة تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان. وأضاف المصدر لـ "المـال" أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان يعد من…

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أنه تم خلال زيارة الرئيس عمر البشير لمصر مناقشة تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

وأضاف المصدر لـ “المـال” أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان يعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين لاسيما وأنه سيساهم فى توفير ضخ استثمارات بقطاع الطاقة فى البلدين، لاسيما وأنه سيساهم فى تبادل الطاقة خلال أوقات الذروة بين البلدين ، فى ظل امتلاك مصر لفائض كبير من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائى مع السودان وإثيوبيا، سيتم عبر إنشاء خطوط ربط من خلال 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بطول 1600 كيلومتر.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع البشير اليوم: ” أكدنا اعتزام البلدين على المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين”.