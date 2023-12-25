مصر والسعودية وقطر في قائمة الأسواق الصاعدة بأداء البورصات العربية اليوم الإثنين (جراف)

هيمن الصعود على أداء بورصات مصر والسعودية وقطر، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25-12-2023، فيما تراجعت نظيرتها في الكويت ودبي و أبو ظبي .

البورصة المصرية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، 25-12-2023، على صعود جماعي، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 1.7%، عند مستوى 24226.6 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.7 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 61 سهما، وتراجع 83 سهما، فيما استقر59 دون تغيير.

البورصة السعودية (صعود)

كما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 1.05% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11813.09 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

وأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الإثنين على هبوط بواقع 0.59% وسجلت 7434.8 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 43.7 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 172.8 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (صعود)

فيما صعد أداء بورصة قطر بواقع 0.50% ووصل 10452 نقطة، وبلغت قيمة التداول 626.2 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 189.9 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (تراجع)

وهبط مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.11% ووصل 4018 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 115.2 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة صعد من بينهم أداء 14 وتراجع 18 آخرين وظل 6 على استقرار سعري دون أي تغير .

بورصة أبو ظبي (تراجع)

وتراجع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.05% وسجل 9484.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي 885.8 مليون درهم ‘ماراتي، بحجم تداول سجل 165.9 مليون ورقة مالية .

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