مصر والسعودية تبحثان أعمال الربط الكهربائي والتعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم خلال تواجده في القاهرة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أثناء الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة السعودية، جرى خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

يذكر أنه جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية تحالف بقيادة شركة “أكوا باور”، وشركة “حسن علام” القابضة، لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر، بسعة 1.1 جيجا واط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.