مصر والجزائر تتفقان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة قبل نهاية العام

سمر السيد:قالت وزير الخارجية الجزائرى، عبد القادر مساهل، إن وزيرا خارجية مصر والجزائر اتفقا على عقد اجتماع للجنة المشتركة بالعاصمة الجزائرية قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن ينعقد منتدى تعاون اقتصادى على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، وسيجرى التحضير لانعقاد اللجنة لاحقا.وقال مساهل فى ف

سمر السيد:

قالت وزير الخارجية الجزائرى، عبد القادر مساهل، إن وزيرا خارجية مصر والجزائر اتفقا على عقد اجتماع للجنة المشتركة بالعاصمة الجزائرية قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن ينعقد منتدى تعاون اقتصادى على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، وسيجرى التحضير لانعقاد اللجنة لاحقا.

وقال مساهل فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الخارجية منذ قليل بين الوزير سامح شكرى ونظيره الجزائرى ، أنه سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة من نظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تحمل ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتوثيق الشراكة والتشاور الدائم فيما يتعلق بقضايا استقرار البلدين والأمة العربية.

وتابع: بحثت فى لقائى مع وزير الخارجية سامح شكرى الوضع فى ليبيا والتنسيق لحل أزمتها خاصةً فى ظل اعتبار الإرهاب المهدد الأساسى للمنطقة ، مؤكداً على ضرورة الحل السياسى الذى ينطوى على مصالحة بين جميع طوائف الشعب الليببى وهناك اجتماعات تتم على مستويات أخرى مع دول الجوار ومن بينها تونس، مبدياً تفاؤله بحل الأزمة.

أضاف أن هناك حاجة لإصلاح الجامعة العربية وهناك أفكار مصرية جزائرية لذلك لان المنطقة العربية تعانى الإرهاب والنزاعات الداخلية، مؤكداً أن لديه رسالة للعالم العربى خلال الجولة المكوكية التى يقوم بها لعدد واسع من الدول العربية من بينها السعودية والإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين.

لفت إلى انتهائه من زيارته للإمارات والسعودية ومن المقرر أن يغادر اليوم متجها لعمان للتنسيق بشأن القضايا المشتركة وتعزيز التعاون، مشيراً أنه يباشر حل الازمة الخليجية مع قطر حالياً الآن لكن على مستوى وطنى وبدون اى تدخلات خارجية وهذا يعتبر موقف ثابت لدى الجزائر فى عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى إذ لا تقبل التدخل فى شئون الآخرين وألا تتدخل الدول الأخرى فى شئونها.

واستمع الوزير الجزائرى باهتمام إلى تقييم نظيره المصرى لمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد خلاله على ما تلمسه دول الرباعي من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع شواغل الدول الأربع، مشددا على التمسك بتنفيذ المطالب التي قدمت لقطر.

لفت إلى أن الجزائر عاصرت الكثير من الازمات لكنه لجأت لحل المصالحة الوطنية وبدون أى تدخلات خارجية ، مشيراً إلى أن ليبيا لديها قدرة كاملة لحل مشكلاتها وبدون أى تدخل خارجى ، وشدد على أهمية الحاجة لجيش موحد ونظام مدنى ومشروع دستور واضح يضع لكل مؤسسة دورها.

وأكد الوزير مساهل على خصوصية العلاقات التي تربط البلدين، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على آليات تسهل عملية انتقال المواطنين بين البلدين.