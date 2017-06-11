مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية أولويات التعاون

هاجر عمرانقال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن بلاده ستوقع مع مصر اتفاقية أولويات الشراكة لمدة 3 سنوات خلال الصيف الحالى.وأكد خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه الوفد، اليوم، أن الاتحاد يدعم القطاع الخاص والبنية التحتية والتعليم والمياه والطاقة من خلال أولويات التعاون، مشيرا

هاجر عمران

قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن بلاده ستوقع مع مصر اتفاقية أولويات الشراكة لمدة 3 سنوات خلال الصيف الحالى.

وأكد خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه الوفد، اليوم، أن الاتحاد يدعم القطاع الخاص والبنية التحتية والتعليم والمياه والطاقة من خلال أولويات التعاون، مشيرا إلى أن الوثيقة تستمر فى دعم المشروعات التى ينفذها الوفد فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى الأول، كما أنه أيضا المانح الأول لمصر، ويجرى تنفيذ نحو 200 مشروع فى برامج مختلفة بنحو 1.3مليار يورو.