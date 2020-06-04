مصر والاتحاد الأوراسي يبحثان استئناف مفاوضات التجارة الحرة

تمهيداُ لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزارى خلال الربع الأخير من العام الجارى.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى على مستوى الخبراء عبر وسائل التواصل الإليكترونية وذلك تمهيداُ لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزارى خلال الربع الأخير من العام الجارى.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب المحادثة الهاتفية التى أجرتها الوزيرة مع اندرى سليبنيف وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

وتناولت المحادثة سبل دفع المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وذلك للتوصل لاتفاق نهائى فى أقرب وقت ممكن.

وشارك فى المحادثة الدكتور، أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وطارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة، والوزير مفوض تجارى، محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجارى.

وزيرة الصناعة: القيادة السياسية تدعم الاتفاق وتحرص على الوصول لاتفاق نهائي في أسرع وقت

وأشارت الوزيرة إلى دعم القيادة السياسية لهذا الإتفاق الهام وحرصها على التوصل لاتفاق نهائي بين كافة الاطراف فى أسرع وقت ممكن والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد.

ولفتت إلى إهتمام الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر وإتفاق التجارة الحرة والتعاون فى مجال نقل الخبرات الصناعية المتطورة بدول الاتحاد الأوراسى للصناعة الوطنية .

وأضافت الوزيرة أنه يجرى حالياً مراجعة كافة البنود التى تم التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة وذلك تمهيداً لإستئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبرخاصية الفيديو كونفرانس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك تقدم ملموس بعدد كبير من مسارات الاتفاق تشمل موضوعات التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الاليكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت جامع أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية خاصة وان مصر تمثل مصر سوقاً كبيراً للدول أعضاء الاتحاد و محوراً رئيسياً لصادراتها لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، مشيرة الى ان دول الاتحاد الاوراسي تمثل أيضاً نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا .

ومن جانبه أكد اندرى سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى حرص الاتحاد على إتمام اتفاق التجارة الحرة مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشارت إلى أن جولات التفاوض السابقة والتى عقدت على مدى العامين الماضيين قد شهدت توافقاً فى العديد من الموضوعات وهو الأمر الذى يسهم فى التوصل إلى إتفاق يخدم إقتصاديات دول الاتحاد والاقتصاد المصرى على حد سواء.