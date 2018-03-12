مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل والملاحة

محمود محسن اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية.وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تطوير نظام خدمات الموانئ وعمليات توثيق الاوراق الخاصة بال

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تطوير نظام خدمات الموانئ وعمليات توثيق الاوراق الخاصة بالبضائع والحاويات وعمليات الشحن والربط الالكتروني للموانئ.

كما تم التباحث حول التعاون في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية نظرا لاهمية هذه المناطق في عمليات نقل وتداول البضائع من الموانئ البحرية.

وأبدى رئيس هيئة موانئ دبي العالمية رغبته في الاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان ليرتبط مع ميناء السخنة بالسكك الحديدية ليشكل نموذج للنقل متعدد الوسائط.

كما تناقش الجانبان المصري وموانئ دبي حول مشروعات النقل النهري في مصر، نظرا لأهميتها في نقل البضائع من الموانئ البحرية المصرية، ولاسيما دمياط والإسكندرية عبر نهر النيل، حيث اكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على ان تطوير منظومة النقل النهري من اولويات الوزارة لزيادة المنقول من البضائع عبر النيل.

واستعرض رئيس موانيء دبي العالمية مشروعات السكك الحديدية التي نفذتها المجموعة.

وتقوم باجراءات تنفيذ مشروع إنشاء أول قطار سريع في الهند، حيث استعرض وزير النقل عدد من المشروعات الاستثمارية في هذا المجال مثل خط السكك الحديدية العين السخنة / مرسى علم، والذي سيخدم الحركة السياحية في هذه المنطقة، وكذلك خط السكك الحديدية السريع من السادس من اكتوبر حتى جنوب مصر والذي يقوم بالدراسات الخاصة به البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية.



واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل لاعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، ويشارك فيه وزارة النقل المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية.