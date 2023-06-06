مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتدشين أكبر مشروع لطاقة الرياح في أفريقيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وتحالف يضم “إنفنيتي باور”، وشركة “حسن علام للمرافق”، توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات في جهورية مصر العربية، بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية، التي أقيمت في القاهرة، كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر “COP28″، رئيس مجلس إدارة “مصدر”،

والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، وحسن وعمرو علام، الرئيسين التنفيذيين لشركة حسن علام القابضة.

هشام الجمل ومحمد الرمحي

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًّا وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

يأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، التي تعتبر شبكة مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وستوفر محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” في مصر، العام الماضي.

وستتولى تطوير المشروع شركة “مصدر”، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، و”إنفينتي باور”، الشركة المشتركة بين “مصدر”، و”إنفينتي” المصرية، وهي أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق” منصة استثمارية للبنية التحتية المستدامة.

وقال الدكتور سلطان الجابر إنه تماشيًا مع توجيهات القيادة بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية ليؤكد متانة علاقات الشراكة والتعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة،

ومن شأن مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، والذي يعدّ واحدًا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية، أن يسهم في توفير العديد من فرص العمل والحد من الانبعاثات وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن هذا النوع من المشروعات له دور مهم في دعم العمل المناخي، والوصول إلى هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الكوكب عتبة 1.5 درجة مئوية،

فضلًا عن إسهامه في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن دولة الإمارات وفي إطار استعدادها لاستضافة COP28، تُواصل العمل على دعم جهود دول الجنوب العالمي لإزالة الكربون وتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي ، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “تفخر “مصدر” بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين على مستوى العالم، لتحقيق أكبر تأثير إيجابي ممكن في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية الأكثر إلحاحًا. ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي سينعكس إيجابًا على سبل الحياة والعيش، ليكون تتويجًا للعمل الجاد وثمرة التفاني والشراكة الراسخة بين شركة “إنفينتي باور” المشتركة بين “مصدر” و”إنفينتي المصرية” وشركة “حسن علام للمرافق”.

من جهته قال ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: “يُعدّ المشروع إنجازًا كبيرًا لإنفنيتي باور، كما أنّ مشروع مزرعة يعزز أيضًا العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وبالإضافة لكونها مصدرًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة، ستوفر مزرعة الرياح كذلك العديد من فرص العمل للمواطنين في المجتمعات المحلية.”

وقال هشام الجمل، مدير عام بشركة إنفينتي باور: “سعداء للغاية ببدء العمل في هذا المشروع المهم، كما أنّ مشروع مزرعة الرياح البرية لن يحقق فقط التزامنا خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP 27)، ولكنه سيتيح لنا أيضًا زخمًا كبيرًا قبل مشاركتنا في القمة القادمة (COP 28)، كما أنه في الوقت نفسه يمثل المشروع خطوة عملاقة لتحقيق رؤيتنا الهادفة لتمكين مصر وأفريقيا في مجال الطاقة المستدامة، بحيث تصبح إحدى أهم وأقوى الدول الموفرة للطاقة المتجددة في المنطقة”.

وتُعد مصر من أكبر الدول من حيث الكثافة السكانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنشط “مصدر ” بشكل كبير في مصر من خلال محفظة مشروعات بدأت بتطويرها منذ عام 2015.

وكانت كل من شركة “مصدر” و”حسن علام للمرافق” وشركة “إنفينيتي باور”، قد وقّعت، خلال مؤتمر “COP27” الماضي، اتفاقيات مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 جيجاوات، بحلول عام 2030، إضافة إلى عن إنتاج 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا.