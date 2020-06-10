سيـــاســة

مصر والإمارات تدينان تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر

أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة. ووفق بيان صحفي…

سمر السيد 12:58 ص, الخميس, 11 يونيو 20 12:58 ص, الخميس, 11 يونيو 20

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أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ؛عبر الوزيران عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و”إعلان القاهرة”.

وشددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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