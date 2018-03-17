مصر والإمارات تتفقان على إزالة معوقات التبادل التجاري

- قابيل: الاجتماعات أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية- النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والجمارك.. أبرز قطاعات التعاونمحمد ريحان وأحمد اللاهونىاتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجاري

– قابيل: الاجتماعات أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية

– النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والجمارك.. أبرز قطاعات التعاون

محمد ريحان وأحمد اللاهونى

اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلًا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، التى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الجانبان اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، والتأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك، المنعقد في القاهرة، مؤخرًا.

وأفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، وتم الاتفاق على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة، بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

وقال قابيل إن الاجتماعات أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات، وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.

وأضاف قابيل أنه تم الاتفاق على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وعرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية “تفويض” في مجال منتجات الحلال بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت إليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين، مشيداً بما تم انجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين.

وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين، بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وسبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين، والتى ترأسها عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، واتفقا على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على أن تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.

وأشاد عبدالله بالتفاعل الإيجابي من الأشقاء الاماراتيين خلال فعاليات الاجتماعات التي تمت بالأمس على مستوى الخبراء من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة.