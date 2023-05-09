مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجي للتعاون خلال 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولي اليوم على إطار الشراكة الاستراتيجي للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٢٧ .

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة أن تحرز مصر تقدما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفقا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر ٢٠٣٠.



ونظمت وزارة التعاون الدولي مؤتمرا صحفيا اليوم لتوقيع إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتعاون مع مصر من أجل التنمية المستدامة خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٧.



وتختص الاستراتيجية بأنشطة الامم المتحدة في مصر ولدعم برامج الحكومة الإصلاحية.



وشهد المؤتمر حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من اجل التنمية المستدامة الوثيقة و المظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين المنظمة ومصر ويعبر عن الرغبة المشتركة في ان تكون مصر مزدهرة وشاملة حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون على الحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الأساسية والدستورية.

ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في عدم ترك أحد خلف الركب و إعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.